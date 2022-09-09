В Северной Корее приняли закон о превентивном ядерном ударе

В КНДР власти приняли новый закон, который закрепляет за государством право нанесения превентивного ядерного удара по противнику в том случае, если угроза с его стороны будет неизбежной. Об этом 9 сентября сообщает агентство KCNA, передает ТАСС.

Условием применения ядерного оружия стало: применение или необратимая угроза применения ядерного оружия против КНДР, нападение на руководство страны, в том числе и использованием неядерного орудия, военная атака на важные объекты, необходимость предотвратить затягивание военных действий.

