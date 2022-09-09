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    В Северной Корее приняли закон о превентивном ядерном ударе

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    В КНДР власти приняли новый закон, который закрепляет за государством право нанесения превентивного ядерного удара по противнику в том случае, если угроза с его стороны будет неизбежной. Об этом 9 сентября сообщает агентство KCNA, передает ТАСС.

    Условием применения ядерного оружия стало: применение или необратимая угроза применения ядерного оружия против КНДР, нападение на руководство страны, в том числе и использованием неядерного орудия, военная атака на важные объекты, необходимость предотвратить затягивание военных действий.

    Также в законе говорится, что КНДР является «ответственной ядерной державой» и не станет передать другим странам ядерное оружие, делиться ядерными технологиями и материалами для его производства.

    «Сегодня мы завершили историческое дело, полностью юридически закрепив политику ядерных сил <…> Самое главное — необходимо и далее всеми способами укреплять готовность к ведению ядерной войны», — сказал лидер КНДР Ким Чен Ын на заседании Верховного народного собрания.

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