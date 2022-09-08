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    «И вдруг она стала нам с Юлькой махать!». Петербурженка рассказала о визите Елизаветы II в город

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    Королева Великобритании Елизавета II была в России и в Петербурге в 94-м. Однако визит тот запомнился многим жителям города на Неве. Воспоминанием о том, как это было с «Фонтанкой» поделилась директор Российской Национальной премии и фестиваля театрального искусства для детей «Арлекин» Марина Корнакова.

    Она напомнила, что дело было в 1994 году. «Это было в 1994 году. Единственный визит королевы Елизаветы в Россию. При Ельцине. Сейчас и во сне такого не вообразить», – говорит Марина Корнакова.

    По ее словам, в тот день Елизавета II должна была проехать по Невскому проспекту. Маршрут был классическим – до Дворцовой площади. На главной улице Петербурга было очень много людей, но они с подругой смогли найти свободное место.

    «Народу собралась тьма-тьмущая по обе стороны Невского проспекта. А мы с Юлькой уж не помню почему оказались в это время в районе Гостиного двора. И нам пришло в голову не толпиться по краю проезжей части Невского проспекта, где уже собралась огромная толпа, а подняться на крыльцо здания Думы – оно очень высокое, всё вокруг видно!», – говорит петербурженка.

    Пока большинство людей толпилось у проезжей части, они наблюдали за происходящим чуть поодаль. «...Проезжая мимо нас, Елизавета совершенно чётко высоко развернула голову и увидела нас! И вдруг она вскинула обе руки над головой, как и мы, и стала нам с Юлькой махать!!! И мы тоже ей махали! Она продолжала двигаться вперёд, но поворачивала голову к нам и продолжала махать! И мы бесконечно долго махали над головой руками и что-то кричали... И это было такое удивительное ощущение - мы с Юлькой и королева Англии машем друг другу руками. Машем и сейчас. Прощаемся», – рассказала Марина Корнакова.

    автор фото Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»
    автор фото Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»
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    Удивительно, но в Петербурге есть своего рода «восковая фигура» Елизаветы II. Обнаружил ее фотокорреспондент «Фонтанки». Пусть и лицо не совсем похоже, но вы можете узнать знакомый силуэт в фигуре, установленной в Ковенском переулке.

    автор фото Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»
    автор фото Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»

    Королева Великобритании Елизавета II сегодня, 8 сентября, умерла на 97-м году жизни. Последние дни она провела в замке Балморал под наблюдением врачей. Подробнее читайте о жизни скончавшегося монарха — в материале «Фонтанки».

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