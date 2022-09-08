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    Эксперты ЦБ разработают дизайн новой банкноты номиналом 500 рублей. Спойлер: там будут Пятигорск и Кавказ

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    В четверг состоялось первое заседание экспертной группы по выбору изображения для новой 500-рублевой купюры. Ее участникам предстоит подготовить список достопримечательностей и значимых объектов города Пятигорска и Северо-Кавказского федерального округа, которые могут быть взяты за основу при разработке дизайна модернизируемой банкноты. Об этом 8 сентября сообщает официальный сайт ЦБ РФ.

    Уточняется, что в состав группы входят авторитетные эксперты в области истории, культурологии, экономики, денежного обращения. В ближайшее время они должны направить в Банк России свои предложения по символам, которые могли бы быть изображены на банкноте. Это предполагается сделать до конца сентября. Окончательный же выбор изображений для новых 500-рублевок сделает совет директоров Центробанка.

    Напомним, ранее в Банке России рассказали, что будет изображено на новых купюрах в 1000 и 5000 рублей.

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