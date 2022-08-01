В ЦБ рассказали, что будет изображено на новых купюрах в 1000 и 5000 рублей

Для новых купюр номиналом 1000 и 5000 рублей предложили около 30 объектов. Об этом рассказал зампред ЦБ РФ Сергей Белов.
По его словам, концепция обновленных банкнот утверждена советом директоров Центробанка РФ. В настоящее время идет работа над эскизом, дорабатываются детали изображений.
- Тысячная купюра: Нижегородский кремль, здание Нижегородской ярмарки, Чкаловская лестница, здание Госбанка, стадион «Нижний Новгород», памятник Максиму Горькому работы Веры Мухиной, река Волга с различными видами, башня Сююмбике Казанского кремля, Казанский кремль, заповедник «Городище», Центр семьи Казан.
- Пятитысячная купюра: дом Севастьянова, плотина городского пруда на реке Исеть, панорамный вид города Екатеринбурга, памятник воинам Уральского добровольческого танкового корпуса, здания — памятники конструктивизма, Уральский хребет, скульптура каслинского литья «Россия», объекты нефте- и газодобывающей промышленности, малахитовая ваза, памятный знак «Европа — Азия», памятник «Тыл — фронту» и памятник «Сказ об Урале».
«Уверены, что новые банкноты, которые появятся, будут красивые и современные», — добавил Сергей Белов в интервью газете «Известия», опубликованном 1 августа.