    Сейчас

    +12˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +12˚C

    Облачно, без осадков

    Ощущается как 10

    2 м/с, сев

    770мм

    56%

    Подробнее

    Пробки

    4/10

    usd61.18eur60.55
    Вопросы для экскурсоводаПосмотрите, как строят метроБлокада - геноцид?Образ жизниДуховный путь 2.0Отличный ПетербургАрктика и АнтарктидаТуризмОбразованиеПромышленный Петербург

    В МИД РФ пообещали ответить на ограничение въезда россиянам в Прибалтику и Польшу

    2052
    9 комментариев

    Официальный представитель российского МИДа Мария Захарова заявила, что страна ответит на действия Эстонии, Латвии, Литвы и Польши, которые заявили о введении запрета на въезд граждан РФ с 19 сентября. Об этом она сообщила в четверг во время пресс-конференции.

    «Шаги эти — неудивительны, они просто раскрывают суть либерализма, который на самом деле является либеральным диктатом или либеральной диктатурой», — сказала Захарова 8 сентября.

    По словам представителя министерства, упомянутые страны нарушают принципы международного права, вводя ограничения в одностороннем порядке.

    «Я бы хотела напомнить, что свобода передвижения гарантируется целым рядом международно-правовых документов. В частности, Международным пактом о гражданских и политических правах 1966 года, Хельсинскими принципами — это заключительный акт совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе — 1975 года», — добавила она.

    Захарова заключила, что Россия расценивает подобные шаги как очередной недружественный выпад. Ответ на них будет дан, но в интересах РФ — так, «как это будет выгодно нашей стране и нашему народу».

    «Фонтанка» писала, что Эстония, Латвия, Литва и Польша выпустили совместное заявление, подтвердив, что с 19 сентября закроют въезд для россиян по любому «шенгену». Вдобавок к этому, они обратились к Еврокомиссии с призывом о дополнительных ограничениях.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ЛАЙК2
    СМЕХ3
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ1
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 9

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    9
    close