В МИД РФ пообещали ответить на ограничение въезда россиянам в Прибалтику и Польшу

Официальный представитель российского МИДа Мария Захарова заявила, что страна ответит на действия Эстонии, Латвии, Литвы и Польши, которые заявили о введении запрета на въезд граждан РФ с 19 сентября. Об этом она сообщила в четверг во время пресс-конференции.



«Шаги эти — неудивительны, они просто раскрывают суть либерализма, который на самом деле является либеральным диктатом или либеральной диктатурой», — сказала Захарова 8 сентября.

