В МИД РФ пообещали ответить на ограничение въезда россиянам в Прибалтику и Польшу

Официальный представитель российского МИДа Мария Захарова заявила, что страна ответит на действия Эстонии, Латвии, Литвы и Польши, которые заявили о введении запрета на въезд граждан РФ с 19 сентября. Об этом она сообщила в четверг во время пресс-конференции.
«Шаги эти — неудивительны, они просто раскрывают суть либерализма, который на самом деле является либеральным диктатом или либеральной диктатурой», — сказала Захарова 8 сентября.
По словам представителя министерства, упомянутые страны нарушают принципы международного права, вводя ограничения в одностороннем порядке.
«Я бы хотела напомнить, что свобода передвижения гарантируется целым рядом международно-правовых документов. В частности, Международным пактом о гражданских и политических правах 1966 года, Хельсинскими принципами — это заключительный акт совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе — 1975 года», — добавила она.
Захарова заключила, что Россия расценивает подобные шаги как очередной недружественный выпад. Ответ на них будет дан, но в интересах РФ — так, «как это будет выгодно нашей стране и нашему народу».
«Фонтанка» писала, что Эстония, Латвия, Литва и Польша выпустили совместное заявление, подтвердив, что с 19 сентября закроют въезд для россиян по любому «шенгену». Вдобавок к этому, они обратились к Еврокомиссии с призывом о дополнительных ограничениях.