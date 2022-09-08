    Сейчас

    +13˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +13˚C

    Облачно, без осадков

    Ощущается как 11

    2 м/с, с-в

    769мм

    51%

    Подробнее

    Пробки

    6/10

    usd61.18eur60.55
    ТЕМА ДНЯ

    Стало известно, когда в Петербурге дадут отопление

    Как Смольный потратит триллионПосмотрите, как строят метроТрудные времена рынка вебкамаОбраз жизниДуховный путь 2.0Отличный ПетербургАрктика и АнтарктидаТуризмОбразованиеПромышленный Петербург

    Кудрин уверен, что доходы россиян будут расти, но не сразу

    521
    9 комментариев

    Глава Счетной палаты Алексей Кудрин считает, что российские власти смогут обеспечить устойчивый рост реальных располагаемых доходов населения после нынешнего «кризисного года».

    «В кризисный год в любом случае может быть потеря реальных доходов — кризис, к сожалению, сложнее переживать, — но в средне- и долгосрочном периоде мы должны и можем обеспечить устойчивый рост реальных доходов», – сказал он 8 сентября в ходе Московского финансового форума (цитата по ТАСС).

    Также Кудрин выразил уверенность в том, что в России «абсолютно возможно» исполнить социальные бюджетные обязательства, в том числе проиндексированные.

    7 июня президент РФ Владимир Путин призвал обеспечить рост доходов граждан.

    В конце июля Росстат опубликовал отчет за II квартал 2022 года, согласно которому уровень падения реальных располагаемых доходов населения составил 0,8 %. Предыдущее снижение, в первом квартале 2022-го, составило 1,2 %.

    Реальные располагаемые доходы — это сумма, которая остается у человека после выплаты всех обязательных платежей. При этом проводится корректировка на процент инфляции.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ЛАЙК0
    СМЕХ2
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 8

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    9
    close