Кудрин уверен, что доходы россиян будут расти, но не сразу

Глава Счетной палаты Алексей Кудрин считает, что российские власти смогут обеспечить устойчивый рост реальных располагаемых доходов населения после нынешнего «кризисного года».
«В кризисный год в любом случае может быть потеря реальных доходов — кризис, к сожалению, сложнее переживать, — но в средне- и долгосрочном периоде мы должны и можем обеспечить устойчивый рост реальных доходов», – сказал он 8 сентября в ходе Московского финансового форума (цитата по ТАСС).
Также Кудрин выразил уверенность в том, что в России «абсолютно возможно» исполнить социальные бюджетные обязательства, в том числе проиндексированные.
7 июня президент РФ Владимир Путин призвал обеспечить рост доходов граждан.
В конце июля Росстат опубликовал отчет за II квартал 2022 года, согласно которому уровень падения реальных располагаемых доходов населения составил 0,8 %. Предыдущее снижение, в первом квартале 2022-го, составило 1,2 %.
Реальные располагаемые доходы — это сумма, которая остается у человека после выплаты всех обязательных платежей. При этом проводится корректировка на процент инфляции.