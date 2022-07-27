Доля социальных выплат растет, но реальные доходы падают. Росстат подсчитал, сколько получают россияне

С апреля по июнь текущего года реальные располагаемые доходы жителей страны продолжили уменьшаться. Падение год к году составило 0,8 % . Это меньше, чем в предыдущем квартале. Данные о доходах россиян 27 апреля опубликовал Росстат.



Реальные располагаемые доходы — это сумма, которая остается у человека после выплаты всех обязательных платежей. При этом проводится корректировка на процент инфляции. Предыдущее снижение, в первом квартале 2022-го, составило 1,2 % . Произошло это на фоне ситуации на Украине и введения санкций в отношении России.