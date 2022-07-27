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    Доля социальных выплат растет, но реальные доходы падают. Росстат подсчитал, сколько получают россияне

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    С апреля по июнь текущего года реальные располагаемые доходы жителей страны продолжили уменьшаться. Падение год к году составило 0,8 %. Это меньше, чем в предыдущем квартале. Данные о доходах россиян 27 апреля опубликовал Росстат.

    Реальные располагаемые доходы — это сумма, которая остается у человека после выплаты всех обязательных платежей. При этом проводится корректировка на процент инфляции. Предыдущее снижение, в первом квартале 2022-го, составило 1,2 %. Произошло это на фоне ситуации на Украине и введения санкций в отношении России.

    За последние три месяца в структуре доходов жителей России, по данным ведомства, выросла доля социальных выплат (по этому критерию прибавка составила 0,9 процентных пункта), а вот доля зарплаты уменьшилась на 1,7.

    Отмечается, что россияне стали меньше тратить и больше копить. Рост сбережений составил 1,96 трлн рублей (из них 1,8 трлн — на банковских вкладах).

    Средняя зарплата по России в мае текущего года составила 62 457 рублей, что в реальном выражении на 6,1 % меньше, чем годом ранее.

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