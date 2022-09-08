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    Европейский ЦБ впервые в истории повысил базовую ставку сразу на 75 пунктов

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    Европейский ЦБ впервые в истории повысил базовую ставку сразу на 75 пунктов — до 1,25% годовых. Об этом стало известно по итогам заседания регулятора в четверг, 8 сентября.

    «Совет управляющих решил поднять три ключевые процентные ставки ЕЦБ на 75 базисных пунктов. Соответственно, процентная ставка по основным операциям рефинансирования и процентные ставки по маржинальной кредитной линии и депозитной линии будут увеличены до 1,25%, 1,5% и 0,75% соответственно с 14 сентября 2022 года», — уточняется в заявлении ЕЦБ (цитата по РИА Новости).

    При этом европейский ЦБ ожидает дальнейшего повышения базовой ставки на следующих заседаниях. «Основываясь на своей текущей оценке, на следующих нескольких заседаниях совет управляющих рассчитывает ещё больше повысить процентные ставки, чтобы ослабить спрос и защититься от риска постоянного повышения инфляционных ожиданий», — добавил регулятор.

    Напомним, ранее стало известно, что в Великобритании заморозят тарифы на электричество до 2024 года на фоне энергетического кризиса в Европе.

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