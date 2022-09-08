Европейский ЦБ впервые в истории повысил базовую ставку сразу на 75 пунктов — до 1,25% годовых. Об этом стало известно по итогам заседания регулятора в четверг, 8 сентября.



«Совет управляющих решил поднять три ключевые процентные ставки ЕЦБ на 75 базисных пунктов. Соответственно, процентная ставка по основным операциям рефинансирования и процентные ставки по маржинальной кредитной линии и депозитной линии будут увеличены до 1,25%, 1,5% и 0,75% соответственно с 14 сентября 2022 года», — уточняется в заявлении ЕЦБ (цитата по РИА Новости).

