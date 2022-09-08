Британия заморозит тарифы на электроэнергию на два года

В Великобритании заморозят тарифы на электричество до 2024 года. Новый премьер-министр страны Лиз Трасс 8 сентября представила программу правительства по борьбе с энергетическим кризисом.



По её словам, британское правительство «в незамедлительном порядке презентует гарантии относительно цен на электроэнергию, которые дадут людям определённость по вопросу размера счетов за электричество, сдержат инфляцию и будут способствовать росту экономики». «Эти гарантии, которые включают в себя временный отказ от зелёных сборов, означают, что с 1 октября обычные домохозяйства будут платить не более £2,5 тыс. ($2,9 тыс.) в год в течение ближайших двух лет», — цитирует ТАСС заявление Трасс в Палате общин парламента Великобритании.

