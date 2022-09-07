    Сейчас

    +11˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +11˚C

    Облачно, дождь

    Ощущается как 9

    2 м/с, сев

    763мм

    78%

    Подробнее

    Пробки

    4/10

    usd60.85eur60.49
    Василеостровские задержанияКакой будет единая квитанцияСтрельба на СуворовскомОбраз жизниДуховный путь 2.0Отличный ПетербургАрктика и АнтарктидаТуризмОбразованиеПромышленный Петербург

    ЕС может ввести налог на сверхприбыли энергокорпораций для компенсации расходов на энергию

    611
    7 комментариев

    Еврокомиссия обсудит возможность введения дополнительного налога на прибыли энергетических компаний. Об этом со ссылкой на неназванные осведомлённые источники 7 сентября сообщает Financial Times.

    Уточняется, что средства от этих налогов власти ЕС собираются направить на компенсацию возросших в 2022 году расходов на энергию. Предполагается, что план введения налога обсудят уже в ближайшую пятницу министры энергетики стран Евросоюза.

    «Коммерсантъ» отмечает, что в прошлом и нынешнем году прибыль многих нефтегазовых и энергетических компаний значительно выросла после снятия коронавирусных ограничений и на фоне оживления экономической активности во всём мире. В частности, британская BP в августе отчиталась о рекордной за последние 14 лет квартальной прибыли — $ 8,45 млрд. Также ранее о рекордной для себя квартальной прибыли в $ 18 млрд сообщала нефтегазовая компания Shell.

    При этом, по данным FT, власти Евросоюза намерены ввести дополнительный налог на сверхприбыли не только углеводородных компаний, но и тех, кто работает с другими источниками энергии — атомной и ветряной. Однако все эти предложения сначала должны получить одобрение со стороны стран — членов ЕС, поэтому обсуждение может получится довольно сложным.

    Напомним, что в ходе пленарного заседания Восточного экономического форума 7 сентября президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия откажется поставить энергоносители в те страны, где будут принимать политические решения, противоречащие условиям контрактов поставки нефти и газа.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ЛАЙК0
    СМЕХ1
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 7

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    7
    close