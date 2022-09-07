ЕС может ввести налог на сверхприбыли энергокорпораций для компенсации расходов на энергию

Еврокомиссия обсудит возможность введения дополнительного налога на прибыли энергетических компаний. Об этом со ссылкой на неназванные осведомлённые источники 7 сентября сообщает Financial Times.
Уточняется, что средства от этих налогов власти ЕС собираются направить на компенсацию возросших в 2022 году расходов на энергию. Предполагается, что план введения налога обсудят уже в ближайшую пятницу министры энергетики стран Евросоюза.
«Коммерсантъ» отмечает, что в прошлом и нынешнем году прибыль многих нефтегазовых и энергетических компаний значительно выросла после снятия коронавирусных ограничений и на фоне оживления экономической активности во всём мире. В частности, британская BP в августе отчиталась о рекордной за последние 14 лет квартальной прибыли — $ 8,45 млрд. Также ранее о рекордной для себя квартальной прибыли в $ 18 млрд сообщала нефтегазовая компания Shell.
При этом, по данным FT, власти Евросоюза намерены ввести дополнительный налог на сверхприбыли не только углеводородных компаний, но и тех, кто работает с другими источниками энергии — атомной и ветряной. Однако все эти предложения сначала должны получить одобрение со стороны стран — членов ЕС, поэтому обсуждение может получится довольно сложным.
Напомним, что в ходе пленарного заседания Восточного экономического форума 7 сентября президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия откажется поставить энергоносители в те страны, где будут принимать политические решения, противоречащие условиям контрактов поставки нефти и газа.