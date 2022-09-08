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    Молодого осоеда в Колпино спасли от кошек. Взгляните в его глаза

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    Хищник из семейства ястребиных остался жив благодаря неравнодушному прохожему и специальной экологической службе.

    Как сообщает 8 сентября комитет по природопользованию, молодого осоеда нашли в Колпино на проспекте Славы и передали в мобильную экологическую дежурную службу.

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    «Заявитель <...> не оставил птицу после звонка и самоотверженно отгонял кошек вокруг пернатой до приезда бригады», — отмечается в сообщении в телеграм-канале комитета.

    Сейчас птицу уже доставили в ветеринарный госпиталь. Врачи проводят ей диагностику.

    Телефон мобильной экологической дежурной службы: (812) 417–59–36.

    Осоед — птица средних размеров с размахом крыльев около 1,2 метра, числится в Красной книге Петербурга. В наш город эти птицы изредка залетают во время миграции, которая бывает весной. Так, в мае прошлого года осоеда спасли от ворон в Приморском районе города. В 2020 году двух осоедов после реабилитации выпустили на волю.

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