Молодого осоеда в Колпино спасли от кошек. Взгляните в его глаза

Хищник из семейства ястребиных остался жив благодаря неравнодушному прохожему и специальной экологической службе.
Как сообщает 8 сентября комитет по природопользованию, молодого осоеда нашли в Колпино на проспекте Славы и передали в мобильную экологическую дежурную службу.
«Заявитель <...> не оставил птицу после звонка и самоотверженно отгонял кошек вокруг пернатой до приезда бригады», — отмечается в сообщении в телеграм-канале комитета.
Сейчас птицу уже доставили в ветеринарный госпиталь. Врачи проводят ей диагностику.
Телефон мобильной экологической дежурной службы: (812) 417–59–36.
Осоед — птица средних размеров с размахом крыльев около 1,2 метра, числится в Красной книге Петербурга. В наш город эти птицы изредка залетают во время миграции, которая бывает весной. Так, в мае прошлого года осоеда спасли от ворон в Приморском районе города. В 2020 году двух осоедов после реабилитации выпустили на волю.