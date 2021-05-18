Краснокнижная птица, изредка залетающая в Петербург во время миграции, попала в беду в Приморском районе города. Сейчас она проходит лечение.



Как сообщает 18 мая пресс-служба комитета по природопользованию, охране окружающей среды и обеспечению экологической безопасности, петербуржцы заметили, что рядом с домом вороны гоняют какого-то крупного хищника, и он не может улететь. Они обратились в мобильную экологическую дежурную службу комитета по природопользованию. На место оперативно выехала бригада экологической аварийной службы. Экологи поймали птицу — она казалась сильно измождённой, осмотрели, ран не обнаружили и передали в ветеринарную клинику.

