FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+25°C/Завтра: +24
73.85р89.66р
А ты должен Фонду капремонта?Главные новости о COVID-19«Фонтанка» в Яндекс.НовостяхПромышленный ПетербургОбраз жизни
2
Печать

Осоед спасён и будет лечиться. Вороны не давали улететь ястребообразному хищнику

В Петербурге спасли редкую птицу

Краснокнижная птица, изредка залетающая в Петербург во время миграции, попала в беду в Приморском районе города. Сейчас она проходит лечение.

Как сообщает 18 мая пресс-служба комитета по природопользованию, охране окружающей среды и обеспечению экологической безопасности, петербуржцы заметили, что рядом с домом вороны гоняют какого-то крупного хищника, и он не может улететь. Они обратились в мобильную экологическую дежурную службу комитета по природопользованию. На место оперативно выехала бригада экологической аварийной службы. Экологи поймали птицу — она казалась сильно измождённой, осмотрели, ран не обнаружили и передали в ветеринарную клинику.

ПоделитьсяПоделиться

Как оказалось, это осоед — хищник семейства ястребиных отряда ястребообразных, птица средних размеров с размахом крыльев около 1,2 метра. Он включён в Красную книгу Петербурга. Наш город эти перелётные птицы посещают в мае и нередко становятся жертвами ворон.

Медики провели комплексное обследование осоеда. Он сильно ослаблен, у него выявлено несколько заболеваний. Ему назначили курс лечения под наблюдением специалистов.

Если вы заметите в городе дикое животное, оказавшееся в бедственном положении, звоните в мобильную экологическую дежурную службу комитета по природопользованию по телефону 8–812–417–59–36 круглосуточно. Там же принимают обращения по вопросам экологической безопасности.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (2)

265053050
У ворон сейчас птенцы, вот они его бедолагу и загоняли.....хорошо, что спасли.
Komarinsk2019
Вороны озверели совсем.
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний