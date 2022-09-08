И процент очистки сточных вод. В Петербурге гиды не смогут работать без ответов на 1200 вопросов

В Петербурге гиды и экскурсоводы должны знать ответы ни много ни мало на 1200 различных вопросов. Именно глубокие познания дадут людям возможность работать. Тематики и билеты для аттестации уже одобрены, узнала «Фонтанка».
Набор вопросов и ответов на них вызвал вопросы у профессионального сообщества. «Напоминают прозу Хармса. Не понимаю, почему человек, который водит туристов в Янтарную комнату, должен знать процент очистки сточных вод в Петербурге?» — заявил «Фонтанке» петербургский историк, краевед Лев Лурье.
«Считаем, что тематики вопросов глубоко проработаны в соответствии с целями и задачами обзорных маршрутов по Санкт-Петербургу и пригородам», — заявили в комитете по развитию туризма.
О том, что говорят разработчики вопросов для гидов, обязательно ли все будут сдавать этот квалификационный экзамен и какие ошибки нашли в тесте, читайте в материале «Фонтанки» «Экскурсовод должен знать, «как сточные воды очищаются канализацией». Иначе до Янтарной комнаты не доберется».