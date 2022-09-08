Переходим на юани. В России хотят видеть китайскую валюту в госрезервах и гособлигациях

В России будет увеличиваться роль китайского юаня. Валюта станет частью российских резервов, также в ней Минфин РФ планирует выпускать государственные облигации. Кроме того, нефтяная компания «Роснефть» планирует как минимум удвоить российский рынок бондов в юанях.

Министр финансов Антон Силуанов, передает 8 сентября ТАСС, заявил, что в нынешних условиях необходимо создавать российские резервы в юанях и золоте, а также в валютах других дружественных стран. По словам главы ведомства, сейчас Минфин РФ видит увеличение торговли с Китаем, а резервы стран «обычно формируются в тех валютах, с кем идет активная торговля».