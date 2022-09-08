Переходим на юани. В России хотят видеть китайскую валюту в госрезервах и гособлигациях

В России будет увеличиваться роль китайского юаня. Валюта станет частью российских резервов, также в ней Минфин РФ планирует выпускать государственные облигации. Кроме того, нефтяная компания «Роснефть» планирует как минимум удвоить российский рынок бондов в юанях.
Министр финансов Антон Силуанов, передает 8 сентября ТАСС, заявил, что в нынешних условиях необходимо создавать российские резервы в юанях и золоте, а также в валютах других дружественных стран. По словам главы ведомства, сейчас Минфин РФ видит увеличение торговли с Китаем, а резервы стран «обычно формируются в тех валютах, с кем идет активная торговля».
В настоящее время в активной проработке Минфина РФ находится проект о выпуске гособлигаций в юанях, рассказал заместитель министра финансов Максимов.
По данным «Ведомостей», нефтяная компания «Роснефть» планирует выпустить на Мосбирже облигации объемом 10 млрд юаней. В августе уже производитель алюминия «Русал» и золотодобытчик «Полюс» выпустили облигации в китайской валюте — объем составил 4 млрд и 4,6 млрд юаней. Теперь «Роснефть» как минимум удвоит российский рынок бондов в юанях.
Ранее стало известно, что основной альтернативной доллару и евро в России должны стать китайский юань и арабский дирхам, заявил заместитель министра финансов Алексей Моисеев.
В Минфине уверены, что иностранная валюта, находящаяся в обороте страны, должна обладать рядом свойств. Среди них Моисеев назвал курсовую стабильность, ликвидность и отсутствие валютного контроля. По данным ведомства, с февраля объем торгов рубль — юань на Мосбирже вырос в 50 раз.