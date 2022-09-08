    Сейчас

    +7˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +7˚C

    Небольшая облачность, без осадков

    Ощущается как 5

    1 м/с, сев

    766мм

    85%

    Подробнее

    Пробки

    1/10

    usd61.18eur60.55
    Как Смольный потратит триллионКакой будет единая квитанция"Сыр я бросила в лесу"Образ жизниДуховный путь 2.0Отличный ПетербургАрктика и АнтарктидаТуризмОбразованиеПромышленный Петербург

    РБК: В Минфине нашли альтернативу «токсичным» доллару и евро

    907
    3 комментария

    Основной альтернативой теперь токсичным доллару и евро призваны стать китайский юань или арабский дихрам. Об этом заявил заместитель министра финансов Алексей Моисеев в разговоре с РБК.

    Моисеев отметил, что на смену ставшими токсичными доллару и евро приходят валюты дружественных стран. «Валюта, на которую в первую очередь сейчас все смотрят, — это, конечно, юань, потому что там и рынок большой, и курс стабильный, во всяком случае по отношению к курсу доллара», — заявил замглавы Минфина. Он отметил однако, что юань — не единственная валюта на данный момент, которую рассматривают инвесторы. Помимо юаня, это и дихрам (валюта ОАЭ), а также «ряд других валют более мелких рынков».

    В Минфине уверены, что иностранная валюта, находящаяся в обороте страны, должна обладать рядом свойств. Среди них Моисеев назвал курсовую стабильность, ликвидность и отсутствие валютного контроля.

    По данным Министерства финансов, с февраля объем торгов рубль — юань на Мосбирже вырос в 50 раз.

    «Если мы посмотрим те же самые рупии, возможность их использования очень ограничена из-за достаточно жесткого валютного контроля внутри Индии. Там есть достаточно серьезные ограничения в отношении того, что с этой валютой можно делать. В Китае тоже существенные валютные ограничения. Но они не так препятствуют использованию валюты», — заявил Моисеев (цитата по РБК).

    Что касается дихрама, то валюта, по словам Алексея Моисеева, стабильная и может быть интересна в том числе российским экономическим агентам.

    Больше интересных новостей — в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ЛАЙК2
    СМЕХ2
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 3

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    3
    close