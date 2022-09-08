РБК: В Минфине нашли альтернативу «токсичным» доллару и евро

Основной альтернативой теперь токсичным доллару и евро призваны стать китайский юань или арабский дихрам. Об этом заявил заместитель министра финансов Алексей Моисеев в разговоре с РБК.



Моисеев отметил, что на смену ставшими токсичными доллару и евро приходят валюты дружественных стран. «Валюта, на которую в первую очередь сейчас все смотрят, — это, конечно, юань, потому что там и рынок большой, и курс стабильный, во всяком случае по отношению к курсу доллара», — заявил замглавы Минфина. Он отметил однако, что юань — не единственная валюта на данный момент, которую рассматривают инвесторы. Помимо юаня, это и дихрам (валюта ОАЭ), а также «ряд других валют более мелких рынков».