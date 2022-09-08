РБК: В Минфине нашли альтернативу «токсичным» доллару и евро

Основной альтернативой теперь токсичным доллару и евро призваны стать китайский юань или арабский дихрам. Об этом заявил заместитель министра финансов Алексей Моисеев в разговоре с РБК.
Моисеев отметил, что на смену ставшими токсичными доллару и евро приходят валюты дружественных стран. «Валюта, на которую в первую очередь сейчас все смотрят, — это, конечно, юань, потому что там и рынок большой, и курс стабильный, во всяком случае по отношению к курсу доллара», — заявил замглавы Минфина. Он отметил однако, что юань — не единственная валюта на данный момент, которую рассматривают инвесторы. Помимо юаня, это и дихрам (валюта ОАЭ), а также «ряд других валют более мелких рынков».
В Минфине уверены, что иностранная валюта, находящаяся в обороте страны, должна обладать рядом свойств. Среди них Моисеев назвал курсовую стабильность, ликвидность и отсутствие валютного контроля.
По данным Министерства финансов, с февраля объем торгов рубль — юань на Мосбирже вырос в 50 раз.
«Если мы посмотрим те же самые рупии, возможность их использования очень ограничена из-за достаточно жесткого валютного контроля внутри Индии. Там есть достаточно серьезные ограничения в отношении того, что с этой валютой можно делать. В Китае тоже существенные валютные ограничения. Но они не так препятствуют использованию валюты», — заявил Моисеев (цитата по РБК).
Что касается дихрама, то валюта, по словам Алексея Моисеева, стабильная и может быть интересна в том числе российским экономическим агентам.