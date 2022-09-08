На Пискарёвском кладбище почтили день начала блокады. Через пробки на церемонию успел министр МЧС

В Петербурге на Пискарёвском мемориальном кладбище прошла торжественно-траурная церемония, посвящённая началу блокады Ленинграда. На возложение венков и цветов к монументу «Мать-Родина» помимо городских властей приехал глава МЧС Александр Куренков.
Как сообщает корреспондент «Фонтанки», перед церемонией полиция перекрыла часть проспекта Непокорённых, из-за чего на возложение опаздывали даже сами участники мероприятия. По данным «Фонтанки», депутат Заксобрания Дмитрий Дмитриев объезжал пробку на самокате. Опоздал на шествие к монументу «Мать-Родина» и министр МЧС. В Петербург он приехал не только ради этой церемонии: днём он примет участие в мероприятиях памяти предыдущего главы МЧС Евгения Зиничева, похороненного на Северном кладбище.
К мемориалу на Пискарёвском кладбище венки возложили также полномочный представитель президента РФ в СЗФО Александр Гуцан, губернатор Александр Беглов, председатель Законодательного собрания Александр Бельский, депутаты, чиновники, правоохранители и духовенство. А также — жители блокадного Ленинграда, которые приехали из Донецкой Народной Республики.