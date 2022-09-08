Дело Пономарева. У главреда «Вечерних ведомостей» в Екатеринбурге прошли обыски, он вызван на допрос

Силовики в Екатеринбурге провели обыск в квартире главного редактора интернет-издания «Вечерние ведомости» Владислава Постникова, на сегодня, 8 сентября, назначен его допрос в ГУ МВД в качестве свидетеля по уголовному делу. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на адвоката журналиста Георгия Краснова.



По данным источника агентства, обыски проведены в рамках уголовного дела бывшего депутата Госдумы Ильи Пономарева, заочно арестованного по делу о распространении заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил РФ. Как писала «Фонтанка», обыски, связанные с деятельностью, прошли сегодня у администраторов его каналов в Telegram и YouTube в нескольких регионах России.

