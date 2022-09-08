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    Дело Пономарева. У главреда «Вечерних ведомостей» в Екатеринбурге прошли обыски, он вызван на допрос

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    Силовики в Екатеринбурге провели обыск в квартире главного редактора интернет-издания «Вечерние ведомости» Владислава Постникова, на сегодня, 8 сентября, назначен его допрос в ГУ МВД в качестве свидетеля по уголовному делу. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на адвоката журналиста Георгия Краснова.

    По данным источника агентства, обыски проведены в рамках уголовного дела бывшего депутата Госдумы Ильи Пономарева, заочно арестованного по делу о распространении заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил РФ. Как писала «Фонтанка», обыски, связанные с деятельностью, прошли сегодня у администраторов его каналов в Telegram и YouTube в нескольких регионах России.

    В правоохранительных органах отмечали, что Постников близко связан с Пономаревым. По словам адвоката Краснова, обыск в «Вечерних ведомостях» проводился в отсутствие самого Постникова и понятых, следственные действия в редакции на тот момент не велись.

    Постников ранее был оштрафован по статье о дискредитации ВС РФ. Его ежедневная интернет-газета «Вечерние ведомости» (учредитель — ООО «Техноторг») освещает события в Пермском крае, Свердловской и Челябинской областях.

    Илья Пономарев был единственным депутатом Госдумы, который проголосовал против присоединения Крыма к России. После этого он уехал из страны и через некоторое время обосновался в Киеве. Против него возбуждено дело о растрате (2015) и о фейках про Российскую армию в 2022-м.

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