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    РИА: Обыски проходят у администраторов каналов, связанных с экс-депутатом Пономаревым

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    В нескольких регионах утром 8 сентября проходят обыски, связанные с деятельностью бывшего депутата Госдумы Ильи Пономарева. Как утверждает РИА Новости, спецназ пришел к администраторам его каналов в Telegram и YouTube.

    Как пишет агентство со ссылкой на источники, речь идет о канале «Утро февраля», в котором критике подвергнута спецоперация на территории Украины и другие действия российских властей. В каких именно регионах проходят обыски, неизвестно. РИА показало короткий ролик, на котором спецназ выламывает дверь, но внутри квартиры, судя по всему, никого не находит.

    Илья Пономарев был единственным депутатом Госдумы, который проголосовал против присоединения Крыма к России. После этого он уехал из страны и через некоторое время обосновался в Киеве. Против него возбуждено дело о растрате (2015 год) и о фейках про Российскую армию в 2022-м.

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