РИА: Обыски проходят у администраторов каналов, связанных с экс-депутатом Пономаревым

В нескольких регионах утром 8 сентября проходят обыски, связанные с деятельностью бывшего депутата Госдумы Ильи Пономарева. Как утверждает РИА Новости, спецназ пришел к администраторам его каналов в Telegram и YouTube.

Как пишет агентство со ссылкой на источники, речь идет о канале «Утро февраля», в котором критике подвергнута спецоперация на территории Украины и другие действия российских властей. В каких именно регионах проходят обыски, неизвестно. РИА показало короткий ролик, на котором спецназ выламывает дверь, но внутри квартиры, судя по всему, никого не находит.