«Ъ»: ТСЖ хотят самостоятельно принимать в эксплуатацию новостройки

Товарищества собственников жилья (ТСЖ) из-за недовольства качеством новостроек хотят самостоятельно заниматься приемом в эксплуатацию домов. Об этом 8 сентября сообщает газета «Коммерсантъ» со ссылкой на письмо президента Ассоциации компаний, обслуживающих недвижимость (АКОН), Никиты Чулочникова к премьер-министру РФ Михаилу Мишустину.

Инициаторы считают, что так управляющие компании, аффилированные с девелоперами, не смогут принимать объекты со значительными дефектами. Против изменений выступают застройщики, считая, что уровень потребительского терроризма может вырасти, а сроки передачи квартир затянутся.

