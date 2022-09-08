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    «Ъ»: ТСЖ хотят самостоятельно принимать в эксплуатацию новостройки

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    Товарищества собственников жилья (ТСЖ) из-за недовольства качеством новостроек хотят самостоятельно заниматься приемом в эксплуатацию домов. Об этом 8 сентября сообщает газета «Коммерсантъ» со ссылкой на письмо президента Ассоциации компаний, обслуживающих недвижимость (АКОН), Никиты Чулочникова к премьер-министру РФ Михаилу Мишустину.

    Инициаторы считают, что так управляющие компании, аффилированные с девелоперами, не смогут принимать объекты со значительными дефектами. Против изменений выступают застройщики, считая, что уровень потребительского терроризма может вырасти, а сроки передачи квартир затянутся.

    В письме Чулочников просит внести изменения в Градостроительный и Жилищный кодексы, а также принять закон о товариществах собственников жилья. Это необходимо для предоставления права принимать у застройщика на этапе ввода в эксплуатацию весь объект.

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