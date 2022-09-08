Россия запросила заседание Совета Безопасности ООН по поставкам Киеву вооружений

Российские власти запрашивают проведение заседания Совета Безопасности (СБ) ООН по проблеме поставок оружия на Украину с Запада. Об этом сообщает 8 сентября ТАСС со ссылкой на постоянного представителя РФ при всемирной организации Василия Небензю.
Заседание предлагается провести сегодня. Инициативу должна одобрить Франция — председатель Совета Безопасности. В случае одобрения эта встреча станет третьей за три дня, посвящённой украинской проблеме. В качестве докладчиков Москва хотела бы видеть, по словам Небензи, «заместителя генсекретаря ООН по вопросам разоружений Идзуми Накамицу, а также представителей гражданского общества».
«Мы за то, чтобы говорить о реальных, а не выдуманных проблемах. И раз уж мы потеряли сегодня время, обсуждая очередные домыслы и фантазии, то предлагаем завтра обсудить настоящую угрозу международному миру и безопасности, порожденную поставками иностранными государствами вооружений и продукции военного назначения на Украину», — заявил постпред РФ при ООН на заседании Совета Безопасности, созванном накануне по инициативе США и Албании.
По данным The Washington Post, 8 сентября Минобороны США объявит о поставке Киеву вооружений на 675 млн долларов. Среди них будут боеприпасы для ракетных систем залпового огня HIMARS, военные транспортные средства и другая техника.
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