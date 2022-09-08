Россия запросила заседание Совета Безопасности ООН по поставкам Киеву вооружений

Российские власти запрашивают проведение заседания Совета Безопасности (СБ) ООН по проблеме поставок оружия на Украину с Запада. Об этом сообщает 8 сентября ТАСС со ссылкой на постоянного представителя РФ при всемирной организации Василия Небензю.



Заседание предлагается провести сегодня. Инициативу должна одобрить Франция — председатель Совета Безопасности. В случае одобрения эта встреча станет третьей за три дня, посвящённой украинской проблеме. В качестве докладчиков Москва хотела бы видеть, по словам Небензи, «заместителя генсекретаря ООН по вопросам разоружений Идзуми Накамицу, а также представителей гражданского общества».

