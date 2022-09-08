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    Трамп решает, баллотироваться ли в президенты США, но все этого хотят

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    Экс-президент США Дональд Трамп заявил о себе как о лидере опросов общества на предмет выборов 2024 года. Он решит, баллотироваться ли, в ближайшее время.

    Эти слова прозвучали в интервью индийскому телеканалу. По мнению Трампа, он кандидат номер один как у республиканцев, так и у демократов. Экс-президент США даже допустил, что «многие будут очень счастливы», если он вернется в овальный кабинет. Не обрадуется такому ходу событий «пара человек», уверен Трамп.

    Трамп не заявлял о намерении снова становиться президентом, но активно проводит митинги. Параллельно им интересуются в ФБР — в поместье прошли обыски, речь идет о шпионаже.

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