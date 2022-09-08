Трамп решает, баллотироваться ли в президенты США, но все этого хотят

Экс-президент США Дональд Трамп заявил о себе как о лидере опросов общества на предмет выборов 2024 года. Он решит, баллотироваться ли, в ближайшее время.

Эти слова прозвучали в интервью индийскому телеканалу. По мнению Трампа, он кандидат номер один как у республиканцев, так и у демократов. Экс-президент США даже допустил, что «многие будут очень счастливы», если он вернется в овальный кабинет. Не обрадуется такому ходу событий «пара человек», уверен Трамп.