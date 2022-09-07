«Они увидят, что я очень здоровый». Трамп обвинил ФБР в краже своих медицинских документов

Агенты ФБР изъяли конфиденциальные медицинские документы при обыске в поместье экс-президента США Дональда Трампа в Мар-а-Лаго. Об этом он сам заявил в своих соцсетях.
«ФБР не только украло мои паспорта... вломившись в мой дом, Мар-а-Лаго, но, как стало только что известно из судебных записей, неправомерным образом изъяло мои полные и высококонфиденциальные медицинские документы и историю со всеми прибамбасами. По крайней мере они увидят, что я очень здоровый, абсолютно и совершенно физически развитый экземпляр», — сообщил 76-летний миллиардер (цитата по РИА Новости).
Об обысках в поместье Трампа стало известно в начале августа. Сообщалось, что силовики нашли в его доме 11 комплектов секретных документов, некоторые из которых имели гриф «Совершенно секретно», доступ к ним можно было получить только в специальных государственных учреждениях. Газета The Washington Post со ссылкой на источники писала, что сотрудники ФБР также изъяли бумаги, в которых описывались военные расходы одного из иностранных государств и состояние его ядерных сил. Сам Трамп отвергает все обвинения и считает следственные действия «политическим преследованием».