«Они увидят, что я очень здоровый». Трамп обвинил ФБР в краже своих медицинских документов

Агенты ФБР изъяли конфиденциальные медицинские документы при обыске в поместье экс-президента США Дональда Трампа в Мар-а-Лаго. Об этом он сам заявил в своих соцсетях.



«ФБР не только украло мои паспорта... вломившись в мой дом, Мар-а-Лаго, но, как стало только что известно из судебных записей, неправомерным образом изъяло мои полные и высококонфиденциальные медицинские документы и историю со всеми прибамбасами. По крайней мере они увидят, что я очень здоровый, абсолютно и совершенно физически развитый экземпляр», — сообщил 76-летний миллиардер (цитата по РИА Новости).

