США рассказали, кто поможет Европе не замерзнуть зимой

США готовы и дальше помогать европейским странам в сфере энергетики, пока они готовятся к зиме. Об этом 7 сентября заявила представитель Белого дома Карин Жан-Пьер.



«Мы будем продолжать помогать Европе в то время, когда она движется к зимнему периоду», — сказала она на брифинге в Вашингтоне (цитата по «Интерфаксу»).

Жан-Пьер добавила, что США готовы и к тому, что Россия может прекратить поставки энергоносителей в Европу в ответ на попытки западных стран ограничить цены на газ.