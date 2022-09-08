США рассказали, кто поможет Европе не замерзнуть зимой

США готовы и дальше помогать европейским странам в сфере энергетики, пока они готовятся к зиме. Об этом 7 сентября заявила представитель Белого дома Карин Жан-Пьер.
«Мы будем продолжать помогать Европе в то время, когда она движется к зимнему периоду», — сказала она на брифинге в Вашингтоне (цитата по «Интерфаксу»).
Жан-Пьер добавила, что США готовы и к тому, что Россия может прекратить поставки энергоносителей в Европу в ответ на попытки западных стран ограничить цены на газ.
Ранее агентство Bloomberg сообщило, что зимняя нехватка газа в Европе может продлиться до 2025 года.
Президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия откажется поставлять энергоносители в те страны, где будут принимать политические решения, противоречащие условиям контрактов поставки нефти и газа. На фоне остановки «Северного потока» цена газа в Европе выросла более чем на 30%.