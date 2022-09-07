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    Если долго-долго смотреть на Невский, можно увидеть голую женщину

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    В Петербурге холодает, но некоторые гуляющие не боятся ни непогоды, ни общественного осуждения. Одна из таких прошлой ночью была замечена на Невском – девушка шла полностью обнаженной.

    супервидовые веб-камеры / «ОтЛичный Петербург»

    Около четырех утра 7 сентября девушка шла у перекрестка с Малой Садовой вместе с двумя подругами. Троица поравнялась с дворником, но тот не обратил на нее никакого внимания – невозмутимо продолжил заниматься своими делами.

    Видеозапись провокационной прогулки можно было увидеть благодаря супервидовым веб-камерам. Посмотреть прямой эфир или запись можно на сайте проекта «ОтЛичный Петербург».

    Ранее «Фонтанка» показывала, как в мае еще одна раскрепощенная девушка прогуливалась голой по историческим кварталам Петербурга.

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