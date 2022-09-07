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    Почти вдвое. «Газпром» оценил сокращение поставок газа в Евросоюз

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    Поставки российского газа в Евросоюз с начала 2022 года сокращены на 48 процентов. Если учитывать Великобританию — на 49%. Об этом 7 сентября рассказали в пресс-службе компании. Каких-либо других подробностей обнародовано не было.

    При этом 1 сентября «Газпром» заявил, что ключевым фактором падения спроса на газ в мире стало снижение потребления в Евросоюзе. Так, с начала года мировой спрос уменьшился на 40 миллиардов кубометров. Львиная доля, 73 процента, приходились на 27 стран ЕС.

    По сравнению с 2021 годом «Газпром» снизил добычу на 14,6 процента.

    При этом 31 августа компания остановила поставки по «Северному потоку». Изначально сообщалось о плановом ремонте. Возобновление поставок ожидалось 3 сентября. Однако этого так и не произошло — 2 сентября «Газпром» объявил о полной остановке подачи газа из-за выявленной в ходе технических работ утечки масла.

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