Почти вдвое. «Газпром» оценил сокращение поставок газа в Евросоюз

Поставки российского газа в Евросоюз с начала 2022 года сокращены на 48 процентов. Если учитывать Великобританию — на 49%. Об этом 7 сентября рассказали в пресс-службе компании. Каких-либо других подробностей обнародовано не было.

При этом 1 сентября «Газпром» заявил, что ключевым фактором падения спроса на газ в мире стало снижение потребления в Евросоюзе. Так, с начала года мировой спрос уменьшился на 40 миллиардов кубометров. Львиная доля, 73 процента, приходились на 27 стран ЕС.