Стал известен получатель наркобананов из Эквадора, которые нашли на Софийской овощебазе

Стали известны подробности прибытия в морской порт Петербурга крупной партии наркотика из Латинской Америки, который пытались переправить в Россию, спрятав в контейнерах с бананами из Эквадора.
Как сообщает 7 сентября портал 47news, получателем шести контейнеров с бананами была петербургская компания ООО «Абсолют Фреш». В порт они прибыли опломбированные компанией-поставщиком в Эквадоре. Владелец и гендиректор фирмы-получателя — Магомед Мамедов, который также владеет рестораном «Лесная сказка». Связаться с ним изданию пока не удалось.
«Фонтанка» писала, что нелегальный груз был доставлен из морского порта Петербурга на Софийскую овощебазу. Контейнеры были вскрыты полицейскими, которые обнаружили среди бананов 50 килограммовых брикетов с наркотиком. Общая стоимость партии оценивается в полмиллиарда рублей.