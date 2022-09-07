Стал известен получатель наркобананов из Эквадора, которые нашли на Софийской овощебазе

Стали известны подробности прибытия в морской порт Петербурга крупной партии наркотика из Латинской Америки, который пытались переправить в Россию, спрятав в контейнерах с бананами из Эквадора.



Как сообщает 7 сентября портал 47news, получателем шести контейнеров с бананами была петербургская компания ООО «Абсолют Фреш». В порт они прибыли опломбированные компанией-поставщиком в Эквадоре. Владелец и гендиректор фирмы-получателя — Магомед Мамедов, который также владеет рестораном «Лесная сказка». Связаться с ним изданию пока не удалось.

