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    Эквадорский «снег» выпал на Софийской овощебазе. 50 килограммов наркотика нашли в бананах

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    50 килограммов дорогого наркотика нашла транспортная полиция на Софийской овощебазе. Партия запрещенного перевозилась в контейнере с безобидными бананами. Подробности 5 сентября сообщает 47 news.

    По данным издания, оперативники наркоотдела вскрыли контейнер с фруктами еще в первый день осени. В одной из полостей ящика нашлось 50 килограммовых брикетов с белым порошком. Стоимость такой партии на черном рынке, по скромным подсчетам, около полумиллиарда рублей.

    Оперативники вели фуру с контейнером от Морского рыбного порта. Согласно агентурной информации, судно должно было доставить в Петербург «сюрприз». Операцию назвали «Эквадорский ветер». За доставленным на овощебазу грузом наблюдали, ждали наркоторговцев, но так и не дождались. Вскрыли контейнер, порошок изъяли.

    Известно, что бананы были разгружены на площадке ООО «Агропарк Нарт», которое сдаёт на Софийской овощебазе площади в аренду. Как сообщили в компании, на данный момент устанавливается о каком именно юрлице идет речь. По версии полиции, груз был транзитный и арендатор не знал о содержимом.

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