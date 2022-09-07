Хвост отмерз: когда уже в Петербурге включат отопление

Полноценный отопительный сезон в Петербурге может начаться при соблюдении важного климатического условия. Но периодическое протапливание соцобъектов стартует раньше.

Напомним, что согласно постановлению правительства от 2011 года, отопительный сезон начинается не позднее, чем через пять дней стабильной среднесуточной температуры наружного воздуха ниже +8°С°.

В первую очередь батареи потеплеют в детских садах, школах, больницах и поликлиниках. Жилые дома будут подключать к периодическому протапливанию по решению управляющих компаний.