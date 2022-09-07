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    Хвост отмерз: когда уже в Петербурге включат отопление

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    Полноценный отопительный сезон в Петербурге может начаться при соблюдении важного климатического условия. Но периодическое протапливание соцобъектов стартует раньше.

    Напомним, что согласно постановлению правительства от 2011 года, отопительный сезон начинается не позднее, чем через пять дней стабильной среднесуточной температуры наружного воздуха ниже +8°С°.

    В первую очередь батареи потеплеют в детских садах, школах, больницах и поликлиниках. Жилые дома будут подключать к периодическому протапливанию по решению управляющих компаний.

    В прошлом году периодическое протапливание в Петербурге началось 13 сентября. А для всех отопительный сезон стартовал рекордно рано — 20 сентября. В 2020 году протапливание началось 17 сентября, а полноценное отопление включили 15 октября.

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