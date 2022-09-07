Президент Сербии заявил, что в Европе может наступить «полярная» зима

Президент Сербии Александр Вучич заявил, что Европу ждёт «полярная» зима, если она считает, что сможет легко победить Россию военным путём. Об этом он сказал 7 сентября во время пресс-конференции с турецким лидером Тайипом Эрдоганом.
«Эта зима для всех нас будет очень холодной. А если вы внимательно слушали, думаю, что следующая зима станет полярной для всей Европы. Потому что, кажется, никто не желает решения, и… боюсь, что все ожидают поражения другой стороны, а не компромисса», — добавил Вучич (цитата по РИА Новости).
Отметим, что 4 сентября генеральный директор компании «Сербиягаз» Душан Баятович сообщил, что Сербия не ожидает проблем с газом этой зимой, так как обеспечила необходимые запасы за счет поставок из России.
Ранее в среду президент Владимир Путин заявил, что Россия откажется поставлять энергоносители в те страны, где будут принимать политические решения, противоречащие условиям контрактов поставки нефти и газа. Речь идет о «ценовом потолке» на газ из России, который намерена обсудить Еврокомиссия.
2 сентября «Газпром» объявил о полной остановке «Северного потока» из-за выявленной утечки масла. Прокачку газа не восстановят, пока неполадки не будут устранены, однако проведению ремонтных работ мешают санкции, говорили в компании. На этом фоне цена газа в Европе росла более чем на 30%.