Президент Сербии заявил, что в Европе может наступить «полярная» зима

Президент Сербии Александр Вучич заявил, что Европу ждёт «полярная» зима, если она считает, что сможет легко победить Россию военным путём. Об этом он сказал 7 сентября во время пресс-конференции с турецким лидером Тайипом Эрдоганом.



«Эта зима для всех нас будет очень холодной. А если вы внимательно слушали, думаю, что следующая зима станет полярной для всей Европы. Потому что, кажется, никто не желает решения, и… боюсь, что все ожидают поражения другой стороны, а не компромисса», — добавил Вучич (цитата по РИА Новости).

