Panasonic — снова в России. Но под другим названием

В России снова заработал официальный интернет-магазин Panasonic. Единственное видимое изменение для покупателей — название магазина. Теперь он называется Eplaza.
«Снова доступен весь ассортимент бренда Panasonic, мы сохранили все радовавшие вас услуги и сервис, включая программу лояльности, быструю доставку по всей России», — говорится в заявлении компании, опубликованном на официальной странице в социальной сети «ВКонтакте».
Отмечается, что возобновляется продажа не только техники, но и аксессуаров к ней.
О прекращении поставок Panasonic в Россию стало известно 10 марта. Тогда в компании заявили, что «учли экономические и логистические трудности».