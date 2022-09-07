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    Panasonic — снова в России. Но под другим названием

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    9 комментариев

    В России снова заработал официальный интернет-магазин Panasonic. Единственное видимое изменение для покупателей — название магазина. Теперь он называется Eplaza.

    «Снова доступен весь ассортимент бренда Panasonic, мы сохранили все радовавшие вас услуги и сервис, включая программу лояльности, быструю доставку по всей России», — говорится в заявлении компании, опубликованном на официальной странице в социальной сети «ВКонтакте».

    Отмечается, что возобновляется продажа не только техники, но и аксессуаров к ней.

    О прекращении поставок Panasonic в Россию стало известно 10 марта. Тогда в компании заявили, что «учли экономические и логистические трудности».

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    Комментарии 9

    isaon07 Сен 2022 в 17:17
    Диарейник?
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