Panasonic — снова в России. Но под другим названием

В России снова заработал официальный интернет-магазин Panasonic. Единственное видимое изменение для покупателей — название магазина. Теперь он называется Eplaza.



«Снова доступен весь ассортимент бренда Panasonic, мы сохранили все радовавшие вас услуги и сервис, включая программу лояльности, быструю доставку по всей России», — говорится в заявлении компании, опубликованном на официальной странице в социальной сети «ВКонтакте».



Отмечается, что возобновляется продажа не только техники, но и аксессуаров к ней.

