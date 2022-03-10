Panasonic и другие японские компании приостановили поставки и производство в РФ

Крупный производитель строительной техники Komatsu Ltd. решил временно остановить поставки горнодобывающего оборудования и запчастей в РФ. Фирма также может остановить производство гидравлических экскаваторов и самосвалов в стране.

Ряд японских компаний принял решение о приостановке поставок в Россию и прекращении производства продукции на территории страны. Об этом 10 марта сообщает японское издание «Ёмиури симбун».

Производитель кранов и подъемных платформ Tadano Ltd., в свою очередь, прекратил поставки в Россию и Белоруссию из-за опасений, что финансовые санкции могут помешать платежам.



Компания по производству строительного оборудования Hitachi Construction Machinery Co. прекратит экспорт гидравлических экскаваторов в Россию. Компания также планирует остановить производство в РФ в середине апреля.



Yamaha Motor Co., продающая мотоциклы и лодочные моторы в России, также приостановила экспорт продукции из Японии и других стран в РФ.



В качестве причины таких решений каждая из компаний назвала «хаотичные логистические сети». Между тем влияние на имидж при возможном продолжении деятельности в России также вызывает озабоченность фирм.

