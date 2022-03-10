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Panasonic и другие японские компании приостановили поставки и производство в РФ

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Ряд японских компаний принял решение о приостановке поставок в Россию и прекращении производства продукции на территории страны. Об этом 10 марта сообщает японское издание «Ёмиури симбун».

Корпорация Panasonic, выпускающая потребительскую электронику, прекратила отгрузку продукции из-за пределов России своему российскому дистрибьютору в Москве. «Мы учли экономические и логистические трудности», — заявил представитель компании.

Крупный производитель строительной техники Komatsu Ltd. решил временно остановить поставки горнодобывающего оборудования и запчастей в РФ. Фирма также может остановить производство гидравлических экскаваторов и самосвалов в стране.

Производитель кранов и подъемных платформ Tadano Ltd., в свою очередь, прекратил поставки в Россию и Белоруссию из-за опасений, что финансовые санкции могут помешать платежам.

Компания по производству строительного оборудования Hitachi Construction Machinery Co. прекратит экспорт гидравлических экскаваторов в Россию. Компания также планирует остановить производство в РФ в середине апреля.

Yamaha Motor Co., продающая мотоциклы и лодочные моторы в России, также приостановила экспорт продукции из Японии и других стран в РФ.

В качестве причины таких решений каждая из компаний назвала «хаотичные логистические сети». Между тем влияние на имидж при возможном продолжении деятельности в России также вызывает озабоченность фирм.

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Комментарии (9)

allyouneedislove
не вижу проблемы всё закупать через Казахстан
позвоните Токаеву и договоритесь
или вас ещё учить надо, как работать? =/
А2020
Если отдать японцам Курилы, они вернут Панасоник?
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