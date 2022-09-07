Цена на нефть марки Brent опустилась ниже $90 впервые с начала февраля

Стоимость нефти марки Brent на торгах Лондонской биржи ICE во второй половине дня 7 сентября опускалась ниже $90 за баррель. Это произошло впервые с 8 февраля.



При этом американская марка WTI стоит 85 долларов за баррель впервые с 25 января, свидетельствуют данные торгов.



Цена ноябрьских фьючерсов на нефть марки Brent по состоянию на 16:19 мск упала на 3,18% — до $89,89 за баррель, октябрьских фьючерсов на WTI — на 3,43%, до $83,88.

