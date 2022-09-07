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    Цена на нефть марки Brent опустилась ниже $90 впервые с начала февраля

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    Стоимость нефти марки Brent на торгах Лондонской биржи ICE во второй половине дня 7 сентября опускалась ниже $90 за баррель. Это произошло впервые с 8 февраля.

    При этом американская марка WTI стоит 85 долларов за баррель впервые с 25 января, свидетельствуют данные торгов.

    Цена ноябрьских фьючерсов на нефть марки Brent по состоянию на 16:19 мск упала на 3,18% — до $89,89 за баррель, октябрьских фьючерсов на WTI — на 3,43%, до $83,88.

    «Фонтанка» писала о заявлении президента РФ Владимира Путина, что Россия откажется поставлять энергоносители в те страны, где будут принимать политические решения, противоречащие условиям контрактов поставки нефти и газа. Также стало известно, Евросоюз может ввести налог на сверхприбыли энергокорпораций для компенсации расходов на энергию.

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