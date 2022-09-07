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    В Петербурге суд отправил мужчину в колонию выяснять, почему ему не звонят после первого свидания

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    Красногвардейский районный суд Петербурга приговорил к реальному сроку мужчину, который с кулаками и ножом выяснял, что пошло не так на первом свидании. Отношения в ближайшие годы Дилшод Гоибов будет строить исключительно на расстоянии.

    О решении объединённая пресс-служба судов города сообщает 7 сентября. Скамью подсудимых и обвинение в похищении Гоибов разделил с Бобурой Бободжоновым, от него же получил деятельное сочувствие после неудачного свидания осенью прошлого года.

    Гоибов завязал знакомство с 52-летней петербурженкой и был уверен, что между ними вспыхнула искра. Дама же надежд не питала и после первой встречи перестала выходить на связь. 4 октября 2021 года она имела несчастье убедиться, что не зря.

    По версии следствия, приятели застали женщину на парковке у её дома с другим мужчиной, втолкнули их обоих в «Хёндэ» и два часа возили по городу, осыпая ударами. На автозаправке в посёлке Лисий Нос петербурженка выбралась из машины и попросила о помощи, её знакомый, которого успели порезать, также смог спастись.

    Гоибов в суде подтвердил, что бил из ревности, но заявил, что похищения не было: женщина с новым другом будто бы сели в «Хёндэ» сами после предложения «отъехать в тихое место и поговорить».

    «По пути следования выбросил телефон потерпевшей, поскольку решил, что ей звонит мужчина. На АЗС они самостоятельно покинули машину, так как ей необходимо было умыться от крови», — ретранслирует пресс-служба судов позицию подсудимого.

    Бободжонов вину не признал. Он уверяет, что не бил, не угрожал и нож использовал только для того, чтобы по просьбе друга порезать колёса у машины его пассии. Суд приговорил его к 6,5 года в колонии строгого режима. Гоибов получил на год больше.

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