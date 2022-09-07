В Петербурге суд отправил мужчину в колонию выяснять, почему ему не звонят после первого свидания

Красногвардейский районный суд Петербурга приговорил к реальному сроку мужчину, который с кулаками и ножом выяснял, что пошло не так на первом свидании. Отношения в ближайшие годы Дилшод Гоибов будет строить исключительно на расстоянии.

О решении объединённая пресс-служба судов города сообщает 7 сентября. Скамью подсудимых и обвинение в похищении Гоибов разделил с Бобурой Бободжоновым, от него же получил деятельное сочувствие после неудачного свидания осенью прошлого года.



Гоибов завязал знакомство с 52-летней петербурженкой и был уверен, что между ними вспыхнула искра. Дама же надежд не питала и после первой встречи перестала выходить на связь. 4 октября 2021 года она имела несчастье убедиться, что не зря.

По версии следствия, приятели застали женщину на парковке у её дома с другим мужчиной, втолкнули их обоих в «Хёндэ» и два часа возили по городу, осыпая ударами. На автозаправке в посёлке Лисий Нос петербурженка выбралась из машины и попросила о помощи, её знакомый, которого успели порезать, также смог спастись.

