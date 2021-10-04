О задержании ретивого ухажера сообщает ГУ МВД. Охотиться за ним начали ранним утром 4 октября, после звонка в полицию жителей Пейзажной улицы в Красногвардейском районе. Соседи видели, как на парковке мужчина напал на женщину, избил ее руками и ногами, проколол колеса ее машины и в итоге усадил в свою. С ним был помощник.
ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти
Женщине удалось выбраться на заправке уже в Курортном районе, она заперлась в туалете и попросила сотрудников вызвать полицию. Ее похититель рванул с АЗС, но к вечеру его нашли на Гражданском проспекте. Известно, что задержанному 40 лет, он приехал в Россию из ближнего зарубежья. Вместе с приятелем их доставили в отдел, а женщину с заправки госпитализировали — у нее сломана рука и нос.
Как оказалось, причиной агрессии стал отказ продолжить романтические отношения. После общения на сайте знакомств пара встретилась, но 52-летней женщине свидание не понравилось. От звонков и сообщений ухажера она отбивалась почти месяц.