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Приезжий в Петербурге добивался любви категоричной дамы, сломав ей нос и затолкав в машину

Ухажер избил и похитил женщину на Пейзажной улице

После первого свидания жительница Петербурга не захотела продолжать общение с новым знакомым. Любви он решил добиться силой.

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О задержании ретивого ухажера сообщает ГУ МВД. Охотиться за ним начали ранним утром 4 октября, после звонка в полицию жителей Пейзажной улицы в Красногвардейском районе. Соседи видели, как на парковке мужчина напал на женщину, избил ее руками и ногами, проколол колеса ее машины и в итоге усадил в свою. С ним был помощник.

ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти

Женщине удалось выбраться на заправке уже в Курортном районе, она заперлась в туалете и попросила сотрудников вызвать полицию. Ее похититель рванул с АЗС, но к вечеру его нашли на Гражданском проспекте. Известно, что задержанному 40 лет, он приехал в Россию из ближнего зарубежья. Вместе с приятелем их доставили в отдел, а женщину с заправки госпитализировали — у нее сломана рука и нос.

Как оказалось, причиной агрессии стал отказ продолжить романтические отношения. После общения на сайте знакомств пара встретилась, но 52-летней женщине свидание не понравилось. От звонков и сообщений ухажера она отбивалась почти месяц.

© Фонтанка.Ру

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