    Сейчас

    +11˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +11˚C

    Пасмурно, небольшие дожди

    Ощущается как 9

    2 м/с, с-в

    763мм

    77%

    Подробнее

    Пробки

    6/10

    usd60.85eur60.49
    Как Смольный потратит триллионКакой будет единая квитанция"Сыр я бросила в лесу"Образ жизниДуховный путь 2.0Отличный ПетербургАрктика и АнтарктидаТуризмОбразованиеПромышленный Петербург

    Петербуржцы штурмуют финский визовый центр. Посмотрите, какая очередь собралась на Марата

    10683
    37 комментариев

    Гигантская очередь выстроилась на получение паспортов в визовом центре Финляндии на улице Марата в Петербурге.

    На фото, которые «Фонтанке» 7 сентября прислали читатели, в очереди стоят несколько десятков человек. Среда — один из немногих дней, когда паспорт можно получить напрямую в центре, не оплачивая услуги курьера.

    ПоделитьсяПоделиться

    Тем временем цены на финский шенген улетели в космос. На рынок виз вышли перекупщики и программисты. Но в отличие от соседних стран в Суоми продолжают выдавать визы россиянам и пока не планируют закрываться от туристов из РФ.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ЛАЙК3
    СМЕХ5
    УДИВЛЕНИЕ2
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ3

    Комментарии 37

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    37
    close