Петербуржцы штурмуют финский визовый центр. Посмотрите, какая очередь собралась на Марата

Гигантская очередь выстроилась на получение паспортов в визовом центре Финляндии на улице Марата в Петербурге.
На фото, которые «Фонтанке» 7 сентября прислали читатели, в очереди стоят несколько десятков человек. Среда — один из немногих дней, когда паспорт можно получить напрямую в центре, не оплачивая услуги курьера.
Тем временем цены на финский шенген улетели в космос. На рынок виз вышли перекупщики и программисты. Но в отличие от соседних стран в Суоми продолжают выдавать визы россиянам и пока не планируют закрываться от туристов из РФ.