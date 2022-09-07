Гриф «секретно». КГА объяснил, зачем ему нужны 100 человек для 3D-плана подземного Петербурга

Сводный план сетей Петербурга, который будет составлять и вести подведомственное комитету по градостроительству и архитектуре учреждение, имеет гриф «секретно». Об этом 7 сентября рассказала глава КГА Юлия Киселева в ходе нулевых чтений проекта бюджета города на 2023–2025 годы, передает корреспондент «Фонтанки». Ранее КГА попросил из бюджета дополнительные средства на увеличение на 100 сотрудников штата подведомственного ГКУ «Центр информационного обеспечения градостроительной деятельности» к уже имеющимся 141 человеку. На это необходимо чуть более 161 млн рублей — запрос вызвал множество вопросов у депутатов, и КГА пригласили в Заксобрание повторно.

Сотня человек будет заниматься созданием и ведением трехмерной карты подземного Петербурга, на которой будут отображаться все сети, коммуникации и их охранные зоны. «Оценив возможности и сроки создания такой базы, мы оценили, что нам нужна дополнительная численность в количестве 100 человек. При этом необходимо отметить, что совокупность таких данных по сводному плану сетей имеет соответствующий гриф, потому что в объеме, в совокупности и эта информация является секретной. Соответственно, такую базу отдать на аутсорсинг мы не можем», — объяснила Киселева, ответив на вопрос, почему вариант подряда в этом случае не рассматривается.

Чиновница пояснила, что, хотя точечные сведения о сетях и не являются секретными, гриф базы в целом зависит от площади территории, которую она охватывает. В случае с Петербургом это гриф «секретно», а организация, которая будет заниматься созданием и ведением базы, должна иметь выданные ФСБ лицензии и разрешения. Центр граддеятельности такие разрешения имеет. «Представляет ли интерес для диверсионных групп информация о системе водоснабжения? Вот поэтому эта информация является секретной», — добавила Киселева.

Что касается сроков создания базы, пояснила глава КГА, карту территорий на периферии города, без захвата центральных районов, планируется составить к концу 2023 года, центр города — в 2024–2025 годах. Киселева отметила, что в настоящее время в стадии ликвидации из-за задолженности находится «мощнейший» ГУП «Ленгипроинжпроект», где работают 270 человек. Там, подчеркнула чиновница, работают высококлассные специалисты, предприятие работало не только на Петербург, но и в рамках подготовки Сочи к Олимпиаде. «Эти люди не должны оказаться на улице», — добавила председатель КГА.