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    В России может быть введён запрет на перевозку красной икры в ручной клади

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    Федеральное агентство по рыболовству рассматривает возможность введения ограничений на экспорт красной икры. Об этом, как передаёт ТАСС, заявил 7 сентября глава ведомства Илья Шестаков.

    Кроме того, по его словам, может быть введён запрет на перевозку красной икры в ручной клади. Он уже действует в Камчатском крае, и есть идея распространить его на другие регионы. Напомним, законопроект, запрещающий авиапассажирам вывозить с Камчатки более 10 кг красной икры за рейс, Госдума приняла в июле.

    В кулуарах Восточного экономического форума Шестаков пояснил, что прогноз вылова рыбы в этом году «не очень хороший, достаточно низкий». И чтобы предотвратить резкий рост цен, возможно, придётся ограничить экспорт.

    «Мы сейчас внимательно следим за объемами, которые уходят на экспорт. Вполне возможно, что надо будет вводить какие-то ограничительные меры для того, чтобы и цены были достаточно низкие на красную рыбу, и в достатке она была»,— сказал глава Росрыболовства.

    До этого губернатор Камчатского края Владимир Солодов на ВЭФ рассказал РИА Новости, что добыча красной икры снизилась, дефицита в стране не будет.

    «В этом году у нас небольшая путина. Если в прошлом году Камчатка добыла 450 тысяч тонн, в этом — около 130 тысяч тонн, в 2,5 раза меньше. Однако мы понимаем, что значительная часть икры идёт на экспорт. Кроме того, по нерке улов хороший в этом году, по кете — в соответствии с прогнозом, горбуша просела. Но я уверен, что масштабы потребления Российской Федерации будут закрыты», — отметил Солодов.

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