В России может быть введён запрет на перевозку красной икры в ручной клади

Кроме того, по его словам, может быть введён запрет на перевозку красной икры в ручной клади. Он уже действует в Камчатском крае, и есть идея распространить его на другие регионы. Напомним, законопроект, запрещающий авиапассажирам вывозить с Камчатки более 10 кг красной икры за рейс, Госдума приняла в июле.

Федеральное агентство по рыболовству рассматривает возможность введения ограничений на экспорт красной икры. Об этом, как передаёт ТАСС , заявил 7 сентября глава ведомства Илья Шестаков.

В кулуарах Восточного экономического форума Шестаков пояснил, что прогноз вылова рыбы в этом году «не очень хороший, достаточно низкий». И чтобы предотвратить резкий рост цен, возможно, придётся ограничить экспорт.

«Мы сейчас внимательно следим за объемами, которые уходят на экспорт. Вполне возможно, что надо будет вводить какие-то ограничительные меры для того, чтобы и цены были достаточно низкие на красную рыбу, и в достатке она была»,— сказал глава Росрыболовства.

До этого губернатор Камчатского края Владимир Солодов на ВЭФ рассказал РИА Новости, что добыча красной икры снизилась, дефицита в стране не будет.

