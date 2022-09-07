Первый канал снимет боевик с ушедшими звёздами советского кино. Их оживит компьютер

Первый канал снимет ремейк истории про семь самураев. В главных ролях появятся ушедшие известные советские актеры, «воскрешенные» с помощью технологии DeepFake. Об этом 7 сентября сообщил канал «Подъем» со ссылкой на слова генерального директора Первого канала Константина Эрнста.
«Это история времён гражданской войны, где-то в Новороссии», — рассказал о проекте Эрнст.
Двоих из семи «самураев» сыграют сами ныне живущие актеры, а других пятерых главных героев сыграют актеры в «аватарах» звёзд советского кино.
«Воскресить людей, которых нам так не хватает, которых мы так любим за их творчество», — объяснил продюсер цель эксперимента.
Это не первый случай, когда телеканал воскрешает актера, ушедшего из жизни. Ранее с помощью технологии DeepFake «воскрешали» Владислава Галкина для новой части сериала «Диверсант» — «Идеальный штурм».