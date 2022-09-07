Первый канал снимет боевик с ушедшими звёздами советского кино. Их оживит компьютер

Первый канал снимет ремейк истории про семь самураев. В главных ролях появятся ушедшие известные советские актеры, «воскрешенные» с помощью технологии DeepFake. Об этом 7 сентября сообщил канал «Подъем» со ссылкой на слова генерального директора Первого канала Константина Эрнста.



«Это история времён гражданской войны, где-то в Новороссии», — рассказал о проекте Эрнст.



Двоих из семи «самураев» сыграют сами ныне живущие актеры, а других пятерых главных героев сыграют актеры в «аватарах» звёзд советского кино.

