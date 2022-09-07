«Я не сдержался». Подозреваемый в убийстве пассажира в Подмосковье рассказал, как это произошло.

«Я ему позвонил, а он сказал, что нет времени встречаться: он перевозит личные вещи. Я сказал, что подъехал, тогда он сказал, мол, вот и подвезешь меня. В салоне он сказал, что денежный долг не вернет. И я не сдержался», — спокойно описал произошедшее задержанный.

Как сообщает пресс-служба ГСК СК по Московской области 7 сентября, конфликт у подозреваемого произошел со знакомым.

После выстрела, по данным СК, он положил тело мужчины в багажник и поехал прятать его. Но по пути его остановил наряд ГИБДД. Сотрудники полиции увидели завернутое в пакет тело и попытались задержать водителя, но тому удалось скрыться.

Труп он закопал вблизи деревни Дубинино, а также избавился от орудия преступления.



А буквально через полчаса был задержан.



В ближайшее время следствие выйдет в суд с ходатайством об избрании в отношении мужчины меры пресечения.



ЧП произошло около 9 утра возле железнодорожной станции Солнечная. Смертельным стал выстрел в область туловища.

