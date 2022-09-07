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    «Я не сдержался». Подозреваемый в убийстве пассажира в Подмосковье рассказал, как это произошло.

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    Нежелание отдавать денежный долг стало причиной убийства в Московской области.

    Как сообщает пресс-служба ГСК СК по Московской области 7 сентября, конфликт у подозреваемого произошел со знакомым.

    «Я ему позвонил, а он сказал, что нет времени встречаться: он перевозит личные вещи. Я сказал, что подъехал, тогда он сказал, мол, вот и подвезешь меня. В салоне он сказал, что денежный долг не вернет. И я не сдержался», — спокойно описал произошедшее задержанный.

    Пресс-служба СК по Московской области

    После выстрела, по данным СК, он положил тело мужчины в багажник и поехал прятать его. Но по пути его остановил наряд ГИБДД. Сотрудники полиции увидели завернутое в пакет тело и попытались задержать водителя, но тому удалось скрыться.

    Труп он закопал вблизи деревни Дубинино, а также избавился от орудия преступления.

    А буквально через полчаса был задержан.

    В ближайшее время следствие выйдет в суд с ходатайством об избрании в отношении мужчины меры пресечения.

    ЧП произошло около 9 утра возле железнодорожной станции Солнечная. Смертельным стал выстрел в область туловища.

    Дело возбуждено по статье «убийство».

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