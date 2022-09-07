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    Таксист застрелил пассажира и спрятал его тело в багажнике в Подмосковье

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    Следственный комитет возбудил уголовное дело после обнаружения тела мужчины с огнестрельным ранением в Московской области.

    Как сообщает пресс-служба прокуратуры региона 7 сентября, ЧП произошло около 9 утра возле железнодорожной станции Солнечная. По версии следствия, у водителя такси произошел конфликт с пассажиром из-за денежного долга. Когда мужчина сел в машину, таксист якобы выстрелил в него из огнестрельного оружия. Пассажир скончался.

    По данным СМИ, после убийства водитель положил тело в багажник и пытался скрыться с места преступления, но был задержан.

    Дело возбуждено по статье «убийство».

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