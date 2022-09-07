Таксист застрелил пассажира и спрятал его тело в багажнике в Подмосковье

Следственный комитет возбудил уголовное дело после обнаружения тела мужчины с огнестрельным ранением в Московской области.
Как сообщает пресс-служба прокуратуры региона 7 сентября, ЧП произошло около 9 утра возле железнодорожной станции Солнечная. По версии следствия, у водителя такси произошел конфликт с пассажиром из-за денежного долга. Когда мужчина сел в машину, таксист якобы выстрелил в него из огнестрельного оружия. Пассажир скончался.
По данным СМИ, после убийства водитель положил тело в багажник и пытался скрыться с места преступления, но был задержан.
Дело возбуждено по статье «убийство».