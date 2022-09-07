Машина ГИБДД попала в аварию на Васильевском, когда ехала на пожар

В результате ДТП с автомобилем полиции в Василеостровском районе Петербурга 7 сентября. Об этом «Фонтанке» сообщили в ГУ МВД по городу и области.
В полицию поступила заявка о пожаре на 7-й линии В.О., где по повышенному номеру тушили пожар-«сэндвич». На место отправился наряд ДПС — для обеспечения безопасности при подъезде машин МЧС. Он двигался со включенными спецсигналами. При повороте на запрещающий сигнал произошло столкновение его с другой машиной.
«Пострадавших в результате аварии нет», — добавили в пресс-службе главка.
Пожар на 7-й линии локализовали в 10 часов утра. На картах по этому адресу расположен бизнес-центр.