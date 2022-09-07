На Васильевском локализовали пожар-«сэндвич». Для этого потребовались силы 45 спасателей

Пожарные потушили пламя, горевшее сверху и снизу в доме у станции метро «Василеостровская» в Петербурге 7 сентября. Обошлось без пострадавших.
Как сообщили в ГУ МЧС по Петербургу, огонь на чердаке и в подвале дома №44 на 7-й линии Васильевского острова ликвидировали в десять часов утра — через полтора часа после того, как сигнал о возгорании поступил на пульт дежурного. На картах по этому адресу расположен бизнес-центр.
К тушению привлекли 45 пожарных. Больше всего сил потребовалось, чтобы потушить чердак, где пламя распространилось на 200 квадратных метров. В подвальном помещении обгорели тридцать «квадратов».
«Сведения о пострадавших не поступали», - уточнили в МЧС.
Пожарные около часа работали по первому из пяти повышенных номеров сложности 1-Бис. Сейчас в здании на 7-й линии проливают тлеющие очаги.