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    На Васильевском локализовали пожар-«сэндвич». Для этого потребовались силы 45 спасателей

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    Пожарные потушили пламя, горевшее сверху и снизу в доме у станции метро «Василеостровская» в Петербурге 7 сентября. Обошлось без пострадавших.

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    Как сообщили в ГУ МЧС по Петербургу, огонь на чердаке и в подвале дома №44 на 7-й линии Васильевского острова ликвидировали в десять часов утра — через полтора часа после того, как сигнал о возгорании поступил на пульт дежурного. На картах по этому адресу расположен бизнес-центр.

    К тушению привлекли 45 пожарных. Больше всего сил потребовалось, чтобы потушить чердак, где пламя распространилось на 200 квадратных метров. В подвальном помещении обгорели тридцать «квадратов».

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    «Сведения о пострадавших не поступали», - уточнили в МЧС.

    Пожарные около часа работали по первому из пяти повышенных номеров сложности 1-Бис. Сейчас в здании на 7-й линии проливают тлеющие очаги.

    Фото: ДТП и ЧП | Санкт-Петербург
    Фото: ДТП и ЧП | Санкт-Петербург

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