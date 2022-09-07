В Ленобласти в выходные ждут заморозки, а в Петербурге на следующей неделе — потепление

«Сегодня ночью через Санкт-Петербург прошёл холодный атмосферный фронт, ветер снова повернул к северному направлению, и холодная воздушная масса с севера опять начала вторгаться в наши районы. Так что предстоящие дни будет еще холодно. Кратковременные дожди пройдут сегодня и завтра в отдельных районах, а затем осадки прекратятся», — пишет Колесов в своём телеграм-канале .

Надежда на потепление есть. Но пока надо пережить холод. Прогноз погоды на ближайшие дни дал главный синоптик Петербурга Александр Колесов 7 сентября.

В Ленобласти с 8 по 11 сентября, по его словам, вероятны заморозки. Напомним, местные жители уже сообщали о них.



«В связи с очередным похолоданием Гидрометцентром вчера было составлено штормовое предупреждение о заморозках по территории Ленинградской области и соседних областей. В ночные и утренние часы местами температура воздуха будет понижаться до -1…-3 градусов. Но эти районы предсказать трудно, там, где будут прояснения, там и могут наблюдаться заморозки», — отмечает Колесов.



В Петербурге заморозков не ожидается, по ночам будет не ниже 3–5 градусов, только в окрестностях может быть 0. А уже начиная с выходных на погоду будет влиять антициклон, идущий над нам на юг. И температура повысится.