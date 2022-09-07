На дорогах Петербурга плотно, на КАД несколько пробок

Загруженность дорог Петербурге в утренний час пик 7 сентября составила 6 баллов по шкале «Яндекса». Это на 2 выше, чем было обычно в последние месяцы, но типично для осенне-зимнего сезона.
За утро «Яндекс.Пробки» сообщили о трёх проблемных участках:
- 7:30, самая длинная пробка для данного времени суток за всю последнюю неделю — внутренняя сторона КАД от Пискаревского проспекта до Рябовского шоссе, 5,2 км;
- 7:39, неожиданно плотное движение на шоссе Революции — Рябовском шоссе к КАД — 9 баллов, что на 3 балла выше обычного;
- 8:54, неожиданно плотное движение на Коломяжском — Парашютной из центра — 8 баллов, что на 6 баллов выше обычного.
«Бордовая» пробка на Шафировском проспекте: там ремонтируют дорогу с ограничением движения от Пискаревского проспекта до КАД, из-за чего встают и сам Шафировский, и съезды с кольцевой и Индустриального проспекта.
На кольцевой сложнее всего на северо-восточном участке: там несколько пробок в обоих направлениях, автомобилисты отметили ДТП.