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    На дорогах Петербурга плотно, на КАД несколько пробок

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    Загруженность дорог Петербурге в утренний час пик 7 сентября составила 6 баллов по шкале «Яндекса». Это на 2 выше, чем было обычно в последние месяцы, но типично для осенне-зимнего сезона.

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    За утро «Яндекс.Пробки» сообщили о трёх проблемных участках:

    • 7:30, самая длинная пробка для данного времени суток за всю последнюю неделю — внутренняя сторона КАД от Пискаревского проспекта до Рябовского шоссе, 5,2 км;
    • 7:39, неожиданно плотное движение на шоссе Революции — Рябовском шоссе к КАД — 9 баллов, что на 3 балла выше обычного;
    • 8:54, неожиданно плотное движение на Коломяжском — Парашютной из центра — 8 баллов, что на 6 баллов выше обычного.

    «Бордовая» пробка на Шафировском проспекте: там ремонтируют дорогу с ограничением движения от Пискаревского проспекта до КАД, из-за чего встают и сам Шафировский, и съезды с кольцевой и Индустриального проспекта.

    На кольцевой сложнее всего на северо-восточном участке: там несколько пробок в обоих направлениях, автомобилисты отметили ДТП.

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