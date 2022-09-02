Шафировский, Товарищеский, Большой Сампсониевский. Новые ограничения ждут сразу 9 районов Петербурга

С 4 по 6 сентября новые ограничения движения, связанные с различными работами, вступят в силу сразу в девяти районах Петербурга. Об этом 2 сентября сообщает пресс-служба Государственной административно-технической инспекции Петербурга.

С 4 сентября по 12 октября из-за ремонта дорожного покрытия ограничат движение по Шафировскому проспекту от Пискаревского проспекта до КАД, включая съезды. А с 4 по 15 сентября будет ограничен проезд по Шафировскому путепроводу.

Фото: ГАТИ Петербурга Фото: ГАТИ Петербурга Поделиться Поделиться





С 5 по 20 сентября ограничат движение транспорта по Товарищескому проспекту от улицы Коллонтай до улицы Подвойского. Там будут прокладывать газопровод.

Фото: ГАТИ Петербурга Поделиться Поделиться





В центре водителей потеснит пешеходная галерея, которую установят на время ремонта фасада здания у дома 1/23 по Солдатскому переулку. С 5 сентября 2022 года по 30 декабря 2023 года будет ограничено движение по Солдатскому переулку от улицы Радищева до улицы Восстания и по улице Восстания от улицы Жуковского до Солдатского переулка.

Фото: ГАТИ Петербурга Поделиться Поделиться





Из-за прокладки газопровода изменят схему движения в Парголово. С 5 по 9 сентября перекроют Хабаровскую улицу от Кемеровской улицы до Фабричной улицы.

Фото: ГАТИ Петербурга Поделиться Поделиться





А с 5 сентября по 23 октября для строительства газопровода ограничат проезд по Большому Сампсониевскому проспекту от 1-го Муринского проспекта до Кантемировской улицы, включая перекресток с улицей Капитана Воронина.

Фото: ГАТИ Петербурга Поделиться Поделиться





В Калининском районе с 5 по 11 сентября ограничат движение по Минеральной улице от улицы Ватутина до Кондратьевского проспекта. Там будут реконструировать газопровод.

Фото: ГАТИ Петербурга Поделиться Поделиться





В Кировском районе отремонтируют дорожное покрытие на участке улицы Трефолева от проспекта Стачек до тупика. В связи с этим 6 сентября закроют движение по Огородному переулку у улицы Трефолева.

Фото: ГАТИ Петербурга Поделиться Поделиться





В Московском районе отремонтируют дорогу на Взлетной улице от Штурманской улицы до тупика и от улицы Пилотов до дома 61 по улице Пилотов. В связи с этим с 5 по 9 сентября будет перекрыто движение по Взлетной улице от Вертолетной улицы до тупика, а с 5 по 7 сентября ограничат проезд по Взлетной улице от Штурманской улицы до Вертолетной улицы и от улицы Пилотов до дома 61 по улице Пилотов.

Фото: ГАТИ Петербурга Поделиться Поделиться





С 5 сентября по 14 октября для прокладки теплосети ограничат движение транспорта по проспекту Испытателей от Комендантской площади до улицы Маршала Новикова.

Фото: ГАТИ Петербурга Поделиться Поделиться





В Лисьем Носу с 5 по 6 сентября из-за ремонта дороги перекроют проезд по Ленинградскому шоссе, Военной, Сосновой, Моховой и Озерковской улицам, Мариинскому проспекту, Высокой, Петровской и Боровой улицам у Приморского шоссе.

Фото: ГАТИ Петербурга Поделиться Поделиться





С 6 по 10 сентября для строительства инженерных сетей закроют проспект Калинина от Пролетарского проспекта до Хвойной улицы.

Фото: ГАТИ Петербурга Поделиться Поделиться





Дорожный ремонт в Зеленогорске с 4 по 10 сентября перекроет проезд по проспекту Ленина от Приморского шоссе до Зеленогорского шоссе.

Фото: ГАТИ Петербурга Поделиться Поделиться





А с 6 по 15 сентября будет закрыто движение у дома 9 по Скородумовской улице в поселке Песочный. Там будут строить водопровод.

Фото: ГАТИ Петербурга Поделиться Поделиться



