После проезда на красный на Просвещения мотоциклист попал в детскую больницу

Мотоциклист попал в детскую больницу после ДТП в Калининском районе Петербурга. Обстоятельства аварии стали известны «Фонтанке» 7 сентября.
По предварительным данным, в ночь на 6 сентября, около полуночи, на проспекте Просвещения, 82, столкнулись 16-летний мотоциклист без прав на Motoland и «Хёндэ Солярис». Предположительно, юноша ехал прямо на красный сигнал светофора, а встречный водитель поворачивал налево, руководствуясь зелёным сигналом дополнительной секции светофора.
Мотоциклиста с различными травмами в состоянии средней степени тяжести доставили в детскую больницу имени Раухфуса. В отношении него составлен административный материал по части 1 статьи 12.7 КоАП РФ за управлением транспортом без водительского удостоверения. Мотоцикл принадлежит другому человеку. На хозяина составлен административный материал по части 3 статьи 12.7 КоАП РФ (передача управления ТС лицу, заведомо не имеющему прав). По информации «Мотосолидарности», у мотоциклиста был пассажир, он получил лёгкие повреждения.
Про водителя «Соляриса» известно, что ему 29 лет, он гражданин Кыргызстана, официально не работает.