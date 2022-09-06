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    «Снесли байкера». Юный мотоциклист пострадал в аварии на севере Петербурга

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    Недалеко от станции метро «Гражданский проспект» мотоциклисту понадобилась помощь медиков. По словам очевидцев, его «снесла» машина.

    Авария произошла около 23:30 на перекрестке проспекта Просвещения и улицы Ушинского. «В авто сработали подушки, байкер живой. Службы приехали достаточно быстро», – рассказал подписчик группы «ДТП и ЧП» во «ВКонтакте».

    В группе «Мотосолидарность ДТП» уточнили, что мотоциклисту 16 лет, после аварии он попал в карету скорой помощи. На место приехали его родственники. Судя по снимкам с места событий, у машины разбита передняя часть.

    «Фонтанка» направила запрос в ГУ МВД по Петербургу и области.

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