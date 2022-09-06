«Снесли байкера». Юный мотоциклист пострадал в аварии на севере Петербурга

Недалеко от станции метро «Гражданский проспект» мотоциклисту понадобилась помощь медиков. По словам очевидцев, его «снесла» машина.
Авария произошла около 23:30 на перекрестке проспекта Просвещения и улицы Ушинского. «В авто сработали подушки, байкер живой. Службы приехали достаточно быстро», – рассказал подписчик группы «ДТП и ЧП» во «ВКонтакте».
В группе «Мотосолидарность ДТП» уточнили, что мотоциклисту 16 лет, после аварии он попал в карету скорой помощи. На место приехали его родственники. Судя по снимкам с места событий, у машины разбита передняя часть.
«Фонтанка» направила запрос в ГУ МВД по Петербургу и области.