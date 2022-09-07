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    Примета холодов. Котёнок три часа катался в машине петербурженки под капотом

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    Похолодание в Петербурге добавило сотрудникам автосервисов необычных заказов. К ним приезжают с живностью под капотом.

    «У кого-то голуби на капоте, а у меня котенок под капотом, — шутит подписчица «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург». — Почти 3 часа прокатался под капотом. Пришлось обращаться в автосервис, чтобы вытащили. Никому кошка не нужна? Домашняя, чистая. 2 месяца».

    На видео Ольги слышно мяуканье спрятавшегося под двигателем котёнка. В комментариях советуют оставить животное себе. «У меня так Дизель и Бензин появились в разные годы. По возможности оставьте себе», — пишет одна из подписчиц.

    Кошки часто залезают под капоты машин с наступлением холодов, чтобы погреться. Сотрудникам автосервисов приходится разбирать автомобили, чтобы достать животных — хорошо, если целых и невредимых. Год назад на улице Некрасова провели спасательную операцию с участием экстренных служб. А в ноябре 2017-го в Москве сотрудники ГИБДД ради спасения котенка разобрали патрульный автомобиль. Спасатели советуют, как избежать подобной неприятности, например можно использовать запах цитруса.

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