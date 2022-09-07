Закон обернулся против тех, в кого стрелял член петербургского горкома КПРФ

Уголовное дело по статье о хулиганстве возбудила петербургская полиция накануне после инцидента со стрельбой на Суворовском проспекте. Об этом ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) стало известно 7 сентября.



Под подозрением трое брюнетов, как и предполагала «Фонтанка». 20-летних молодых людей уже поместили в изолятор временного содержания. У палаты 16-летнего в детской больнице имени Раухфуса выставили охрану.