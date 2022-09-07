Закон обернулся против тех, в кого стрелял член петербургского горкома КПРФ

Уголовное дело по статье о хулиганстве возбудила петербургская полиция накануне после инцидента со стрельбой на Суворовском проспекте. Об этом ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) стало известно 7 сентября.
Под подозрением трое брюнетов, как и предполагала «Фонтанка». 20-летних молодых людей уже поместили в изолятор временного содержания. У палаты 16-летнего в детской больнице имени Раухфуса выставили охрану.
«Фонтанка» подробно писала о том, как начался и чем завершился конфликт на Суворовском проспекте. 63-летний петербуржец вступился за велосипедиста, которого притесняли на дороге трое молодых людей. В итоге последние напали с кулаками на пенсионера и его супругу, которой в дальнейшем потребовалась медицинская помощь. Чтобы успокоить молодежь, петербуржец достал травматический пистолет. Вид оружия не смог усмирить горячих парней, поэтому член горкома открыл стрельбу. Одному пуля попала в ногу, другой товарищ угодил в реанимацию после ранения в грудь.