    Сейчас

    +13˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +13˚C

    Пасмурно, без осадков

    Ощущается как 11

    3 м/с, зап

    763мм

    74%

    Подробнее

    Пробки

    2/10

    usd60.85eur60.49
    Василеостровские задержанияКакой будет единая квитанцияСтрельба на СуворовскомОбраз жизниДуховный путь 2.0Отличный ПетербургАрктика и АнтарктидаТуризмОбразованиеПромышленный Петербург

    Боевые действия на Украине

    «Информация не подтверждается». Власти Запорожья сказали, что комендант Бердянска жив

    1689
    7 комментариев

    Член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов опроверг сведения о том, что комендант Бердянска Артем Бардин скончался в результате покушения.

    «Несмотря на тяжелейшие ранения, взрывную ампутацию ног и большую кровопотерю, он жив. Врачи продолжают бороться за его жизнь», — пишет 6 сентября Рогов в своем телеграм-канале.

    Ранее он сам рассказал агентству РИА Новости, что Бардин якобы умер.

    Днем стало известно о подрыве автомобиля Бардина в центре города, у здания администрации. Как рассказал член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов, после взрыва произошла перестрелка.

    Рогов позже заявил, что за покушением якобы стоит украинская диверсионно-разведывательная группа, поиск ее участников ведется.

    28 февраля в Минобороны РФ заявили о взятии под контроль городов Бердянск и Энергодар в ходе специальной военной операции на территории Украины.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    Комментарии 7

    Дядя Бо06 Сен 2022 в 21:18
    Воскрес?
    +1−1
    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    7
    close