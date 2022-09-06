«Информация не подтверждается». Власти Запорожья сказали, что комендант Бердянска жив

Член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов опроверг сведения о том, что комендант Бердянска Артем Бардин скончался в результате покушения.
«Несмотря на тяжелейшие ранения, взрывную ампутацию ног и большую кровопотерю, он жив. Врачи продолжают бороться за его жизнь», — пишет 6 сентября Рогов в своем телеграм-канале.
Ранее он сам рассказал агентству РИА Новости, что Бардин якобы умер.
Днем стало известно о подрыве автомобиля Бардина в центре города, у здания администрации. Как рассказал член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов, после взрыва произошла перестрелка.
Рогов позже заявил, что за покушением якобы стоит украинская диверсионно-разведывательная группа, поиск ее участников ведется.
28 февраля в Минобороны РФ заявили о взятии под контроль городов Бердянск и Энергодар в ходе специальной военной операции на территории Украины.