«Информация не подтверждается». Власти Запорожья сказали, что комендант Бердянска жив

Член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов опроверг сведения о том, что комендант Бердянска Артем Бардин скончался в результате покушения.



«Несмотря на тяжелейшие ранения, взрывную ампутацию ног и большую кровопотерю, он жив. Врачи продолжают бороться за его жизнь», — пишет 6 сентября Рогов в своем телеграм-канале.



Ранее он сам рассказал агентству РИА Новости, что Бардин якобы умер.

